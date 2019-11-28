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تكنولوجيا

مجلة التايم: AirPods Pro في قائمة أفضل اختراعات 2019

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت مجلة التايم الأمريكية الشهيرة عن قائمة بأفضل الاختراعات لعام 2019، وشملت العديد من الإبتكارات المختلفة التى جرى تقديمها على مدار العام، وما ساهمت فيه من جعل الحياة أكثر سهولة.

وتضمنت القائمة اختراعات أخرى أضافت لمستوى رفاهية الأفراد، فليست القائمة مقتصرة على الإبتكارات المصيرية، فمثلًا هناك جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية الذى يتم استخدامه بواسطة الهاتف الذكى، ومن ناحية أخرى تمامًا جاءت سماعات آبل اللاسلكية الجديدة ضمن القائمة ومتصدرة المراكز الأولى، كانت قد أطلقتها شركة آبل الأمريكية وتأتى بتصميم ومواصفات تختلف كليًا عن الإصدار السابق منها، ولعل أبرز ميزات AirPods Pro عزل الضوضاء، وإضافة لون أخف وبطارية أكبر ومقاومتها للماء.

جاءت AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.

وتعتمد سماعة AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة لتوفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.

وبالنسبة للتحكم فى مستوى الصوت يتم ذلك عن طريق آيفون أو آيباد أو من خلال ساعة Apple Watch، وذلك عبر الضغط على أيقونة AirPlay وقت تشغيل الموسيقى.

وتدعم AirPods Pro الشحن اللاسلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللاسلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.

وبدأت سماعة AirPods Pro تتوافر فى الأسواق بدءًا من 30 أكتوبر 2019، بسعر 249 دولارا أمريكيا باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ويمكنك وضع نقش معين عليها اذا قمت بالشراء عبر المتجر الإلكترونى.

ولكن لن تدعم كل هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 13.2، وأجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2، والساعة التى تعمل بنظام watchOS 6.1.
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