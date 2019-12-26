شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت غادة عادل بعيد ميلادها الـ 45

نشرت الفنانة كندا علوش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة من احتفال الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها ال 45.



واحتفلت غادة عادل بعيد ميلادها بأحد النطاعم الشهيرة بالقاهرة وسط مجموعة من أصدقائها المقربين الفنانة كندا علوش ,عمرو يوسف , والإعلامية انجى على والمؤلف تامر حبيب.



وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال في هدوء تام.



ومنذ انفصالها عن مجدي الهواري، أثارت غادة عادل جدلا واسعا بإطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير الخاصة.



بينما قررت غادة عادل مؤخرًا أن تنسحب من مسلسل "البرنس" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، وقام المخرج محمد سامى بترشيح الفنانة نور اللبنانية للقيام بالدور.