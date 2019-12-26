AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد عباس يطرح أغنية يادي الشوق من ألبوم شايفه أحلى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:47 م
محمد عباس
محمد عباس
Advertisements
آيه عاطف
طرح الفنان محمد عباس، أغنيته الجديدة والتي حملت اسم "يادي الشوق" عبر تطبيق أنغامي، وهي أغنية جديدة ضمن أغاني البومه "شايفه أحلى".

كما طرح محمد عباس، البوستر الرسمي الخاص بالالبوم تمهيدا لطرحه بشكل كامل في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "يادي الشوق" كلمات : تامر حسين، والحان : مدين، وتوزيع : احمد عبد السلام، وميكس وماستر : خالدرؤوف، وانتاج شركتيBlack&White - Productions - RH Productions

يذكر أن أبرز اغاني محمد عباس أغنية :"عرفت قيمتك" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها في الأسواق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الرئاسة التونسية: ما ورد على لسان وزير خارجية السراج لا يعكس الحقيقة

شاهد.. كيف احتفلت عائلات أحمد داود وخالد سليم وميدو بـ الكريسماس

مابتكبرش ابدا.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة شبابية

بعد فقدانها بالمطار.. تطورات أزمة أحذية لاعبي الزمالك في زامبيا

الأمن يوجه صدمة قوية للنادي المصري بسبب مباراة بيراميدز

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور