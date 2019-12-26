محمد عباس يطرح أغنية يادي الشوق من ألبوم شايفه أحلى

طرح الفنان محمد عباس، أغنيته الجديدة والتي حملت اسم "يادي الشوق" عبر تطبيق أنغامي، وهي أغنية جديدة ضمن أغاني البومه "شايفه أحلى".



كما طرح محمد عباس، البوستر الرسمي الخاص بالالبوم تمهيدا لطرحه بشكل كامل في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.



أغنية "يادي الشوق" كلمات : تامر حسين، والحان : مدين، وتوزيع : احمد عبد السلام، وميكس وماستر : خالدرؤوف، وانتاج شركتيBlack&White - Productions - RH Productions



يذكر أن أبرز اغاني محمد عباس أغنية :"عرفت قيمتك" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها في الأسواق.

