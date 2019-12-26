لتدريب الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومدرسة زويل الخاصة

وقع اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع مدرسة أحمد زويل الخاصة للغات، ويمثلها المهندس محمد مجدي عبد الواحد رئيس مجلس إدارة المدرسة، وذلك بهدف التعاون في مجال التدريب والتنمية المهنية المستدامة للكوادر البشرية، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، ووفد المدرسة الذي ضم كلا من مجدي عبد الواحد الشريف رئيس مجلس إدارة مدرستي الزهور وأحمد زويل، الدكتور محمود عباس مدير المكتب الفني، الدكتور محمد ناجح أبو شوشه مدير المجلس الأكاديمي، الدكتورة صفاء علام مدير عام المدرسة وهبة عبد المنعم مدير عام المدرسة (للغات).



وقال عزيز إن الجامعة تحرص علي دعم كافة المؤسسات التعليمية برفع كفاءتها فنيًا وتعليمًا وإداريًا مما يحسّن من أدائها ويرتقي بجودة مخرجاتها، وخاصة أن الجامعة تعتبر بمثابة بيت خبرة داعم لمؤسسات التنمية المهنية المستدامة، والتي تسهم في إعداد كوادر بشرية للارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج بالمجتمع.



وأشار عزيز الى أنه بناءً علي البروتوكول الموقع سوف يتم تنفيذ برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات المطلوبة وتحت الإشراف الفني للجامعة، كما سيتم توفير المدربين المختصين بالبرامج التدربيبة ومتابعة تنفذيها والتأكد من جودتها، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الخاصة بالمتدربين وعمل قاعدة بيانات خاصة بهم.



وأوضح مجدي الشريف أن مدرسة أحمد زويل من المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها لفئات المتعلمين من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية نوعية في مجال التنمية المهنية المستدامة لأبناء المجتمع السوهاجي.



وأضاف المهندس محمد مجدي، أنه طبقًا للبروتوكول الموقع تلتزم مدرسة زويل باقتراح البرامج التدريبية المطلوب تنفيذها وإعداد المحتوي التدريبي لها، كما سيتم توفير قاعات التدريب والمتطلبات المادية والإدارية لكافة البرامج التدريبية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ هذه البرامج طبقًا للمواعيد المحددة وحسب احتياجات المتدربين، وتقديم خطة مفصلة لكل برنامج تدريبي.