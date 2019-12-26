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أخبار العالم

أول تدخل تركي رسمي في الشأن الليبي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:32 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الهلال الأحمر التركي أعلن عزمه فتح ممثلية له في ليبيا بداية العام المقبل.

وزعم مدير الهلال الأحمر التركي، كرم كينيك، أن عددا كبيرا من الليبيين في حاجة عاجلة الآن إلى المساعدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم، بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وأوضح أردوغان، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات تركية في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك، مضيفا أنه سيتم تمرير مقترح إرسال قوات إلى ليبيا في البرلمان التركي بداية الشهر المقبل.

وادعى الرئيس التركي في خطاب ألقاه اليوم، أن ليبيا من إرث العثمانيين قائلا: "ليبيا هي إرث من العثمانيين، والغازي مصطفى كمال أتاتورك، من الذين أدوا خدمات مهمة هناك كضابط عثماني".
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