عميد طب طنطا: مواد غذائية ومساعدات للأسر الاكثر احتياجا بشلاتين .. صور

انطلقت القافلة الطبية الشاملة لجامعة طنطا بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد في محافظة البحر الأحمر، اليوم، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس القافلة الطبية ، حرص الجامعة علي تفعيل دورها المجتمعي من خلال القوافل الطبية التي انطلقت في يومها الأول لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.



وأوضح "غنيم" إنه الي جانب توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة التي ضمتها القوافل ، تم توزيع مواد غذائية وأدوات مدرسية ومساعدات عينية للأسر الاكثر احتياجا بشلاتين.



يذكر ، ان هذه القوافل تستمر علي مدار ثلاثة أيام ، تنفيذا المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.