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بين الناس

أهالي البراجيل يستغيثون من الخنازير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل محمد حامد أحد سكان منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة في شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يستغيث من الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة التى تصدر من تجمعات القمامة وزرائب الخنازير.

وقال حامد في شكواه "نحن سكان منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة نعاني من وجود زرائب لتربية الخنازير وتسأل إلى متى يتم السكوت عن هذا المشهد والسكوت عن الأمراض التى تصيب الأهالي والأطفال بسبب هذه الزرائب.

وطالب محافظ الجيزة بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ومنع انتشار الأوبئة

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 010067353
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