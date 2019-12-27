أهالي البراجيل يستغيثون من الخنازير

ارسل محمد حامد أحد سكان منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة في شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يستغيث من الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة التى تصدر من تجمعات القمامة وزرائب الخنازير.





وقال حامد في شكواه "نحن سكان منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة نعاني من وجود زرائب لتربية الخنازير وتسأل إلى متى يتم السكوت عن هذا المشهد والسكوت عن الأمراض التى تصيب الأهالي والأطفال بسبب هذه الزرائب.





وطالب محافظ الجيزة بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ومنع انتشار الأوبئة .



