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فن

نهال عنبر: خبر وفاة شويكار شائعة سخيفة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
شويكار
شويكار
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شيرى نبيل
نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد في الساعات الأخيرة حول شائعة وفاة النجمة شويكار.

وأوضحت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شويكار بصحة جيدة وأن خبر وفاتها شائعة سخيفة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة شويكار اختفت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، والتى كانت من أهم النجمات اللاتى تفردن فى تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع النجم الراحل فؤاد المهندس وقدمت 160 عملًا فنيًا، منها "شنبو فى المصيدة"، "الراجل ده هيجننى"، "أرض النفاق" و"العتبة جزاز".
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