نهال عنبر: خبر وفاة شويكار شائعة سخيفة

نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، ما تردد في الساعات الأخيرة حول شائعة وفاة النجمة شويكار.





وأوضحت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شويكار بصحة جيدة وأن خبر وفاتها شائعة سخيفة انتشرت بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي.



