AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بسوهاج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
شهد طريق فرعي بدائرة مركز جهينة بسوهاج، تصادم بين سيارة ملاكي "وتروسيكل"،أسفل الحادث عن إصابة 9 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة نزيف داخلي تم نقل المصابين لمستشفتي سوهاج "العام – الجامعي".

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عزت.ف.ع" 46 عاما،سائق ويقيم قرية أدفا إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بتروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "جارحي.ي.ج" 18 عاما عامل قادم في الإتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائدي المركبتين، و"حلقان.ف.س" 30 عاما عامل، "عبد الرحيم.ر.س" 14 عاما تلميذ، و"صابر.د.ف" 25 عاما عامل، و"مروه.د.غ" 14 عاما تلميذة، و"دومة.ف.ز" 60 عاما،عامل، و"فوزي.ي.ح"، 8 سنوات تلميذ، و"حسني.ع.ح" 6 سنوات، ويقيمون دائرة مركز جهينة من مستقلي التروسيكل، مصابين بكسور ونزيف داخلي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي المركبتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارة وتوك توك بسوهاج

ننشر أسماء الضحايا والمصابين الـ 19 لحادث طريق البحر الأحمر بسوهاج

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج

ترشيحاتنا

لماذا سمي شهر جمادى الأول بهذا الاسم؟

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله

شيرين عبد الوهاب تتألق في أقوى حفلات دبي.. فيديو

أخبار الفن: نهال عنبر تنفي خبر وفاة شويكار.. وسمير صبري يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

لماذا سمي شهر جمادى الأول بهذا الاسم؟

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله