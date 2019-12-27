إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بسوهاج

شهد طريق فرعي بدائرة مركز جهينة بسوهاج، تصادم بين سيارة ملاكي "وتروسيكل"،أسفل الحادث عن إصابة 9 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة نزيف داخلي تم نقل المصابين لمستشفتي سوهاج "العام – الجامعي".



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عزت.ف.ع" 46 عاما،سائق ويقيم قرية أدفا إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بتروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "جارحي.ي.ج" 18 عاما عامل قادم في الإتجاه المقابل.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائدي المركبتين، و"حلقان.ف.س" 30 عاما عامل، "عبد الرحيم.ر.س" 14 عاما تلميذ، و"صابر.د.ف" 25 عاما عامل، و"مروه.د.غ" 14 عاما تلميذة، و"دومة.ف.ز" 60 عاما،عامل، و"فوزي.ي.ح"، 8 سنوات تلميذ، و"حسني.ع.ح" 6 سنوات، ويقيمون دائرة مركز جهينة من مستقلي التروسيكل، مصابين بكسور ونزيف داخلي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.



تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي المركبتين.

