طريقة عمل طماطم محشية تونة للشيف شربيني

نقدم لك طريقة عمل طماطم محشية تونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طماطم محشية تونة





* افرمي البصل والثوم باستخدام كب كهربائية حتى تصبح عجينة طرية

* اضيفي اليها عصير الليمون والزبدة والتونة وصفار البيض مع الملح و الفلفل و المايونيز وافرميها جيدا لتحصلي على عجينة طرية

* افتحي الطماطم وازيلي جوفها دون فصل الرأس