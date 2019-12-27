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طريقة عمل طماطم محشية تونة للشيف شربيني

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
طريقة عمل طماطم محشية
طريقة عمل طماطم محشية تونة للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل طماطم محشية تونة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير طماطم محشية تونة

طماطم
بصل 
ثوم 
صفار 
بيض مسلوق
زبدة 
تونة 
مايونيز 
شبت بقدونس
خل ليمون 
ملح زيت
زيتون فلفل 

طريقة عمل طماطم محشية تونة

* افرمي البصل والثوم باستخدام كب كهربائية حتى تصبح عجينة طرية
* اضيفي اليها عصير الليمون والزبدة والتونة وصفار البيض مع الملح و الفلفل و المايونيز وافرميها جيدا لتحصلي على عجينة طرية
* افتحي الطماطم وازيلي جوفها دون فصل الرأس
* استخدمي كيس حلواني لحشو الطماطم وقدميها باردة
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