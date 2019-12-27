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مرأة

فوائد الجمبري للجسم .. 8 أمراض يقي منها منع الإصابة بالسرطان

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
فوائد الجمبري للجسم
فوائد الجمبري للجسم
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أمينة الدسوقى
فوائد الجمبري للجسم متعددة حيث أن الجمبري يساهم فى منع تساقط الشعر وأيضا تحسين عدد خلايا الدم الحمراء، فضلا عن انخفاض سعراته الحرارية وبالتالى يعد الطعام الأنسب لمحبي فقدان الوزن ليس ذلك فقط ولكن أيضا يحتوى الجمبري على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها جسمك، لذلك نرصد فى سياق التقرير التالى فوائد الجمبري للجسم.

فوائد الجمبري للجسم

- الجمبري يمنع تساقط الشعر
يعانى الكثير من الرجال والنساء من تساقط الشعر نتيجة إما وجود صفات وراثية أو سوء التغذية، لذلك يعد الجمبري الأفضل فى تناوله وخاصة أنه يحتوى على الزنك كمساهم قوى فى منع تساقط الشعر حيث أن المأكولات البحرية تعد أغنى مصادر الزنك.

- تحسين عدد خلايا الدم الحمراء
يسعى الكثيرون لتناول الحديد من أجل تحسين كرات الدم الحمراء إلا أنهم يتجاهلون عناصر أخرى لا تقل أهمية عن الحديد والموجودة فى الجمبري مثل فيتامين أ والذى له تأثير مباشر على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

- يحسن من عمل الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورا هاما للغاية فى عملية الأيض بشكل عام، حيث أن هرمونات الغدة الدرقية هى المصدر الرئيسي للايض، وتحتاج إلى اليود كمصدر اساسي لتحسين وظائف الغدة، إلا أن الكثير من الناس لا يتناولون عناص غذائية غنية باليود، لذلك الجمبري يحتوى على كميات عالية من اليود تساعد فى الحفاظ على وظائف الغدة الدرقية.

- يعزز من قوة العظام
الجمبرى له عدة فوائد للجسم من بينها تعزيز قوة العظام نظرا لإحتوائه على جميع العناصر الغذائية التى تمنع فقد العظام وتشجع نمو الأنسجة العظمية الجديدة.

- تقليل ألام الحيض
يحتوى الجمبري على أحماض أوميجا 3 والتى عمل كمضاد للاتهابات فضلا عن إحداث تأثير متوازن لاميجا 6، فالمأكولات البحرية ثرية بأوميجا 3 لذلك يفضل تناول المزيد منها لحماية جسمك وتقليل تشنجات الحيض.

- يعزز من صحة البروستاتا

تتعرض البروستاتا للعديد من الأمراض معالتقدم فى العمر ومن بينها سرطان البروستتا، فالجمبري غنى بالمعادن مثل الزنك والسيلينيوم و التى تقلل خطر الإصابة بالأمراض فضلا عن عملها كمضاد للاكسدة.

- تحسين صحة العين
الجمبري له تأثير وقائي للعين، نظرا لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والتى تعمل على تخفيف التعب والمساعدة فى تجنب انهيار الرؤية.


- يقلل خطر الإصابة بالسرطان
يحتوى الجمبري على السلينيوم المعدنى والذى له دور أساسي فى مسارات أنزيم التخلص من السموم المتعددة ويمكن أن يقلل من نمو وانتشار الورم.

مصدر المعلومات موقع naturalfoodseries.
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