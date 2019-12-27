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فن

حد يخطف قلب حد كدا.. مي سليم تشعل انستجرام بإطلالة جديدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت "مي" في الصور معتمدة على اللون الأسود.

وارتدت بنطلونا من الجلد باللون الأسود وتوب وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلا على كتفيها واعتمد على ماكياج هادئ يبرز جمالها".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"ما يبلى الاسود"_،"ربنا يحميك يا ست الكل"،_"حد يخطف قلب حد كدا ؟"_،"مى سليم الأناقة والجمال والشياكة والروح الحلوة أرق أمنياتى وأصدق دعواتى لكى بدوام الصحة والعافية والسعادة"_،"كحيله العين أحمر الخدين"_،"قمر ما شاء الله عليكي"_،"دائما جميله ومتألقة مي هانم سمو الملكه الجميله المتألقة الفاتنة".

ويعرض حاليا لمى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة ،حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.

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