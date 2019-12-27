أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

نشرت الفنانة مى نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسى.





وظهرت كل من بوسى وابنتها مى نور الشريف، وهما يحتفلان بالكريسماس وأعياد الربيع، وعلقت الاخيرة على الصورة قائلة "ليلة رائعة".





وكانت بوسى قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها "البرنسيسة بيسة"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة مى عز الدين وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.



