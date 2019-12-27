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فن

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:41 م
بوسي ومي نور الشريف
بوسي ومي نور الشريف
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أحمد عمر
نشرت الفنانة مى نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسى. 

وظهرت كل من بوسى وابنتها مى نور الشريف، وهما يحتفلان بالكريسماس وأعياد الربيع، وعلقت الاخيرة على الصورة قائلة "ليلة رائعة". 

وكانت بوسى قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها "البرنسيسة بيسة"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة مى عز الدين وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.

أما مى نور الشريف فكان آخر أعمالها هو مسلسل "اللهم انى صائم"، والذى شاركت فى بطولته كل من مصطفى شعبان وماجدة زكى ووفاء صادق.
أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور
أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور
أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور
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