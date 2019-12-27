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مرأة

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:02 م
مى نورالشريف و بوسي
مى نورالشريف و بوسي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مى نور الشريف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الإنستجرام، بصور لها برفقة والدتها الفنانة بوسى خلال احتفالهما فى إحدى الأماكن بالكريسماس.

تألقت مي نور الشريف فى الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة؛ حيث ارتدت بالطو أحمر متوسط الطول، ونسقت معه ليجن وhalf boot باللون الأسود.

ولم تتكلف نور الشريف فى استخدام مساحيق التجميل و لكنها اكتفت ببعض اللمسات البسيطة، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واكملت اطلالتها بقبعة سوداء.

فيما ظهرت بوسى فى الصور بجاكيت و بنطلون باللون أسود واتسمت إطلالتها بالبساطة، وقد نالت صورتهما إعجاب متابعيهما على موقع الإنستجرام.
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Great night 🥰🥳🎉🎈

A post shared by Mai Nour El Sherif (@mai_nourelsherif_official) on

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