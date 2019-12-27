بروتوكولات جامعة الأزهر في عام 2019

عقدت جامعة الأزهر خلال عام 2019 عدة بروتوكولات تعاون مع جهات أخرى لدعم العملية التعليمية.





ونرصد أبرز هذه البروتوكولات في التقرير التالي.





بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وبنك مصر لدعم شباب الباحثين

وقعت جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع بنك مصر تحت رعاية البنك المركزى المصري لإنشاء بيت التصميم بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا وذلك لدعم المبتكرين والمخترعين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.شهد توقيع البروتوكول فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتوره لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهر، نائب وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف العام على بيت التصميم، والدكتور محمد جلال فرغلي، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا ومدير بيت التصميم ومقدم مقترح المشروع إلى البنك.





بروتوكول تعاون لتنظيم رحلات للطلاب والعاملين

وقعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، مع فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بروتوكول تعاون لتنفيذ ندوات ورحلات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي لدى العاملين والطلاب.





بروتوكول مع الإنتاج الحربي لدعم المكفوفين

ووقعت الجامعة، بروتوكول تعاون مع هيئة الإنتاج الحربي، لدعم الجامعة في مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبخاصة المكفوفين وتتبنى الهيئة مشاريع واختراعات الأساتذة والطلاب بما يفيد الدولة وبما يقدمه الأزهر من رسالة سامية





بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجهاز تنمية المشروعات

وقع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع الدكتور نيفين عصام الدين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " مشاريع مصر "؛ بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب وخريجى الأزهر بالقاهرة والأقاليم.





واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع برنامج العمل والإشراف والمتابعة.





وأكد المحرصاوى، حرصه على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ، والبحث العلمي والإبداع والابتكار، والعمل الحر بين الطلبة والخريجين، وفتح آفاق رحبة تجعلهم قادرين على إقامة وإدارة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بنجاح خاصة التي تعتمد على الأفكار الابتكارية والإبداعية، وتطوير المشروعات القائمة؛ بما يؤهلهم للإسهام الفعَّال في دعم جهود التنمية المستدامة، وحل مشاكل المجتمع المحلى، والارتقاء بمستوى الأداء فى شتى القطاعات، وتحسين جودة الحياة.





وثمن الدور المتعاظم الذى تبذله الدولة لتأهيل وتدريب الشباب للحصول على فرص عمل من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.





ورحب رئيس جامعة الأزهر ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أهمية إقامة ملتقيات ل ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض بمختلف فروع الجامعة بالمحافظات، وتوعية الطلاب والطالبات ب ريادة الأعمال ؛ لخلق جيل واع يستطيع اكتشاف ذاته وتنمية قدراته، بحيث يسهل اختيار رواد الأعمال من الطلاب والخريجين المبدعين والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة من خلال المسابقات، ومشروعات التخرج، ومن المقرر توفير أماكن مناسبة لإقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة.





وقال المحرصاوي، إن جامعة الأزهر تُولى عناية خاصة بالبحث العلمي؛ إيمانًا بأن العلم هو السبيل الوحيد لتجاوز أي تحديات، والانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن هناك 52 مركزًا بحثيًا بالجامعة تُعنى بخدمة المجتمع.





ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عصام الدين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضرورة إقامة مركز لريادة الأعمال بجامعة الأزهر ، بتاريخها العريق، التى تُعد المرجعية العلمية والأكاديمية للمسلمين بالعالم فيما يتصل بعلوم الإسلام واللغة العربية.





وأوضحت أن الجهاز سيتولى توفير المدربين والموجهين والمحتوى التدريبى، وتقييم الأفكار واختيار الابتكارات والإبداعات والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات، وتأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين فى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة بالخبرة الفنية فى إقامة حاضنة للمشروعات، والمشاركة فى ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة من خلال الجامعة.





بروتوكول تعاون مع علوم الأزهر ونقابة العلوم الصحية

وبحث كل من قطاع العلوم بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد الشربيني عميد كلية علوم الأزهر، وأمال صلاح الروبي عميد كلية علوم بنات، والنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية برئاسة أحمد الدبيكي، الاستعداد لبدء الدراسة بالمعاهد الفنية للمختبرات والتحاليل البيولوجية بعد توقف دام 5 سنوات.





وقال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة، إن الطرفين اتفقا على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للعلوم الصحية وقطاع العلوم جامعة الأزهر، لتنفيذ خطة طويلة الأمد في التعاون على مستوى الدراسات المختلفة من البكالوريوس وما يليه من مستويات أعلى.





بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

ووقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.



