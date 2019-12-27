قنا الرياضي يضم صخرة دفاع شبان قنا في القسم الثالث

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود جابر مدافع فريق شبان قنا لدعم الخط الدفاعي في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثالث .





ووقع محمود جابر علي عقود انضمامه لفريق قنا لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر بحضور مؤمن أبوحديد المشرف العام علي الفريق وماهر حفنى مدير الكرة .





ويذكر أن محمود جابر يعتبر اضافة قوية لخط دفاع نادي قنا الرياضي حيث أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز"الجوكر” كما يطلقون عليه، ويجيد اتقان الالتحامات والكرات الهوائية بجدارة جعلته مميزا عن غيره.



