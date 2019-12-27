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فن

يارب اكتبلنا النجاح.. أحمد زاهر ينشر أول مشهد يجمعه بـ محمد رمضان في البرنس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:33 م
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد زاهر
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد زاهر، صورًا من أول مشهد يجمعه مع النجم محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" عبر حسابه على "انستجرام".

وعلق أحمد زاهر قائلًا: "الصورة دي.. صورة أول مشهد يجمع بيني وبين محمد رمضان.. مش بس في المسلسل.. لا في الحياة".

وأضاف: "أنا شخصيًا استمتعت.. يا رب اكتبلنا النجاح المبهر، بأمرك يا رب وإدينا على قد تعبنا واجتهادنا، مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، رمضان٢٠٢٠ ".

"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.
يارب اكتبلنا النجاح.. أحمد زاهر ينشر أول مشهد يجمعه بـ محمد رمضان في البرنس
يارب اكتبلنا النجاح.. أحمد زاهر ينشر أول مشهد يجمعه بـ محمد رمضان في البرنس
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