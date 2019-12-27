إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحى العجوزة؛ لإدارتها دون ترخيص، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.



وأشار راشد إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحى وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزارى وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.



وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحى بولاق الدكرور وذلك خلال الحملات التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشددا على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملاتها للقضاء على تلك المراكز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



وأوضح أن السناتر التى تم غلقها هى سنتر الإنشاء والنجوم والشيمى 1 والشيمى 2 والمحسن بحى بولاق الدكرور كما تم غلق 6 سناتر بحى الطالبية وهى سناتر مكه وجنيس والعراقى وبسملة والبريطانى ولايف اند كيرى وتشميع أحد المعاهد التعليمية غير المرخصة بشارع خالد أمين إضافة إلى غلق 2 سنتر تعليمى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة.



وقال إن المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها.



وشدد على قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مناشدًا الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.