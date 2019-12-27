AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:42 م
غلق 13 سنتر بالجيزة
غلق 13 سنتر بالجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحى العجوزة؛ لإدارتها دون ترخيص، وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

وأشار راشد إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحى وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزارى وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحى بولاق الدكرور وذلك خلال الحملات التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشددا على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملاتها للقضاء على تلك المراكز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أن السناتر التى تم غلقها هى سنتر الإنشاء والنجوم والشيمى 1 والشيمى 2 والمحسن بحى بولاق الدكرور كما تم غلق 6 سناتر بحى الطالبية وهى سناتر مكه وجنيس والعراقى وبسملة والبريطانى ولايف اند كيرى وتشميع أحد المعاهد التعليمية غير المرخصة بشارع خالد أمين إضافة إلى غلق 2 سنتر تعليمى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة.

وقال إن المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها.

وشدد على قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مناشدًا الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
إغلاق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يغلق شارعا في الوراق .. ومحافظ الجيزة يعيد فتحه

مصادرة محتوياتها.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالجيزة

بقطع المرافق والشمع الاحمر.. غلق 17 مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة | شاهد

استجابة لشكاوى المواطنين .. حي الدقي يشن حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بالجيزة

إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة

ترشيحاتنا

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

إنجاز جديد لـ محمد صلاح تحت قيادة يورجن كلوب | تفاصيل

هيئة الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس في البلاد لمدة 72 ساعة

هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستان ملفت للاحتفال برأس السنة.. صور

عبدالواحد السيد: محمد بركات لم يكن يفضل اللعب مع منتخب مصر.. فيديو

نشرة الأخبار.. السيسي وبوتين يضعان حدا للتدخل في ليبيا.. هزة أرضية في المنوفية.. وماذا فعلت الحكومة في ميدان التحرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور