AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادر السيد ينشر صورة مع ابنتيه تمارا وتايا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:40 م
نادر السيد وبناته
نادر السيد وبناته
Advertisements
محمد بدران
نشر نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "انستجرام".

وظهر نادر السيد برفقة ابنته تايا وتمارا فى داخل المنزل وهم فى حالة مرح وسعادة.

يذكر أن نادر السيد توج بالعديد من الألقاب مع الأهلي والزمالك، حيث فاز بلقب كأس إفريقيا للأندية مع القلعة البيضاء، وفاز بكأس السوبر الأفريقي مرتين في، ولقب الدوري الممتاز عامي 92 و93".

وتوج مع النادى الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب الدوري، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الوطني بلقب كأس الأمم الإفريقية 1998.
نادر السيد ينشر صورة مع ابنتيه تمارا وتايا
Advertisements

ترشيحاتنا

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

انقلب السحر على الساحر | أردوغان حاول جر تونس للتدخل في ليبيا فتلقى ردا صادما

حقيقة طلاق ابنة هيفاء وهبي

مجدي عبد الغني: نصحت كهربا بعدم التوقيع للأهلي واللاعب مهدد بالإيقاف

قبل مباراة الأهلي.. مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك منذ الصغر

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

AdvertisementS

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام للزمالك

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

مجدي عبد الغني: نصحت كهربا بعدم التوقيع للأهلي واللاعب مهدد بالإيقاف

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز على زيسكو

لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

عبدالواحد السيد: رفضت حراسة مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006

بعد تعيين بيراميدز أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا | تعرف على الجهاز المعاون

الكرواتي أنتي تشاتشيتش | كل ما تريد معرفته عن المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

خاص..المنسقة الإعلامية لنادي بلاتينيوم تكشف عن مفاجأة سارة للأهلي في مباراة العودة

مدرب بلاتينيوم لصدى البلد: هذان اللاعبان هما الأفضل في الأهلي

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور