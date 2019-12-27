نادر السيد ينشر صورة مع ابنتيه تمارا وتايا

نشر نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "انستجرام".



وظهر نادر السيد برفقة ابنته تايا وتمارا فى داخل المنزل وهم فى حالة مرح وسعادة.



يذكر أن نادر السيد توج بالعديد من الألقاب مع الأهلي والزمالك، حيث فاز بلقب كأس إفريقيا للأندية مع القلعة البيضاء، وفاز بكأس السوبر الأفريقي مرتين في، ولقب الدوري الممتاز عامي 92 و93".



وتوج مع النادى الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب الدوري، وشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الوطني بلقب كأس الأمم الإفريقية 1998.

