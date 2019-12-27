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رياضة

لاعبو المصري في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بيراميدز بالكونفيدرالية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام لمعسكر الفريق الذي يبدأ مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر والتي تجمعه في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد الإسكندرية بنظيره فريق بيراميدز.

وتضم القائمة 22 لاعبًا من بينهم محمد جابر غير المقيد أفريقيا والذي سيتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية في حالة اتمام قيده أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الدفاع : إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، محمود حمد.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل “ميسي” ، عبد الناصر دي ماريا ، مفتاح طقطق ، محمد جابر.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
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