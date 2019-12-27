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رياضة

رسميًا.. ميلان يعلن عودة الأسطورة إبراهيموفيتش من جديد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن ميلان عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأعلن ميلان التعاقد عبر كتابة: "IZ coming" نسبة إلى الحروف الأولى في اسم النجم السويدي.

وسيخضع إبراهيموفيتش للفحص الطبي في النادي اللومباردي يوم 2 يناير المقبل، بعدما وافق النجم السويدي على البنود الشخصية لعقده.

ولعب إبراهيموفيتش مع ميلان من قبل لمدة موسمين من 2010 إلى 2012، ثم انتقل بعدها لخوض تجربة في باريس سان جيرمان.

ويعتبر التعاقد مع زلاتان مجانيا، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ويخوض ميلان موسما بين الأسوأ في تاريخه، ووصل الغضب الجماهيري لذروته بعد فضيحة الخسارة أمام أتالانتا بخماسية نظيفة يوم الأحد الماضي.
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