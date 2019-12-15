عمرو طارق: أعود للمشاركة الشهر المقبل .. وزملاء إبراهيموفيتش أكثر سعادة بعد رحيله .. فيديو

أكد عمرو طارق، لاعب فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، أنه سيكون جاهز للمشاركة في المباريات خلال الشهر المقبل بعد التعافي من الإصابة.



وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الدوري الأمريكي يضم لاعبين مميزين ودائما ما يفرز محترفين للدوريات الأوروبية الكبرى، وعدم وجود هبوط يجعل المباريات مفتوحة والجميع يريد الفوز".



وأضاف: "إبراهيموفيتش ساهم في شهرة الدوري الأمريكي وهذا أمر طبيعي، وزملاءه أكثر سعادة بعد رحيله".



وأشار عمرو طارق، إلى أن عقده مع نيويورك ريد بولز الأمريكي مستمر لمدة موسم آخر، قائلا: "النادي يرغب في التجديد معي 3 مواسم، وإذا تلقيت عرضا جيدا في أوروبا سأرحل".



وأردف: "لا أفضل الانتقال إلى ناد آخر في أمريكا، أشعر بالسعادة في ريد بولز".