الإمام الأكبر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية إثر سقوطها بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي بكازاخستان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.



وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

