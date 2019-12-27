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أخبار العالم

بعد تسجيل عدد من الحالات | مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قطر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:57 م
مخاوف من انتشار فيروس
مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قطر
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رحيم يسري
في الثالث من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الأولى لسيدة قطرية تبلغ من العمر 67 عامًا، وقطري آخر يبلغ من العمر 50عامًا، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما، حيث تعتبر تلك الحالات هي الأولى التي يتم تسجيلها في الدوحة منذ سنتين تقريبا.

تقول منظمة الصحة العالمية إن الحالة الأولى للسيدة صاحبة الـ67 عاما قد توفيت في يوم 12 ديسمبر بعدما ظهر عليها أعراض الوباء منذ أواخر نوفمبر، رغم أنها لا تتصل بشكل مباشر بالجمال العربية ولم تسافر مؤخرا.

وتشير الصحة العالمية إلى أن فيروس كورونا هو فيروس حيواني المصدر، أي أنه ينتقل بين الحيوانات الى البشر، وتشير إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال العربية على نحو مباشر أو غير مباشر.

وذكر موقع "اوت بريك نيوز" أنه تم تسجيل حالتين أصيبتا بالفيروس لكنهما في وضع شبه مستقر حاليا ومتواجدين في جناح عزل، حيث يتم تنفيذ إجراءات للوقاية من العدوى ومكافحتها.

ويكون الفيروس أكثر حدة مع الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة مثل السكري، الفشل الكلوي ، وأمراض الرئة المزمنة وغيره.

ووفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض ، سجلت قطر بالفعل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 5 وفيات، مشيرة إلى أن معدل الوفيات يبلغ حوالي 25%.

ودائما ما تخفي وزارة الصحة القطرية أعداد المصابين حيث أعلنت عن 3 حالات فقط، فيما يتوقع مراقبون أن يكون العدد أكبر من ذلك.
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