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منوعات

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
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هدير علاء
انتهت محاولة شاب متهور إنقاذ قطته الأليفة بشكل سيئ للغاية بالنسبة إليه، حيث علق فوق شجرة أثناء محاولته استعادتها، ولم يجد أمامه أي حل سوى الاتصال بالنجدة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه الواقعة حدثت في مدينة "ساوث برلنجتون" بولاية "فيرمونت" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة إطفاء "ساوث برلنجتون" توجهت إلى موقع الحادث استجابة لمكالمة من مالك القطة، الذي لم يتم الكشف عن هويته، وذلك بعد أن انتهى به الحال عالقًا فوق الشجرة.

وكشف مالك القطة عن تفاصيل ما حدث له، موضحًا أن قطته الأليفة فرت من منزله وتسلقت شجرة، ودون تفكير أقدم بدوره على تسلق هذه الشجرة من أجل استعادتها، لكن محاولته باءت بالفشل، وسرعان ما وجد نفسه عالقًا.

ولحسن الحظ، فقد تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الشاب وقطته باستخدام "سلم المطافئ". ونشرت الصحيفة البريطانية عدة لقطات ترصد عملية الإنقاذ، وانتشرت هذه اللقطات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.
شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد
شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد
شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد
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