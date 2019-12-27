جمال شعبان: 18 فائدة للصوم المتقطع أهمها الوقاية من السرطان

كشف عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان عن فوائد الصوم المتقطع وأنه يقي من السرطان ويحمي القلب وله 18 فائدة صحية على الجسم ونصح بالحرص على إتباع الصوم.



وأكد "شعبان " أن الصوم في حدود ١٦ الى ١٨ساعة والإفطار من 6 إلى 8 ساعات له هذه فوائد عدة منها يحسن مقاومة الخلايا للأنسولين ، وتزيد من استجابتها فتحسن من السكر من النوع الثاني ،ويساعد في التحكم في ضغط الدم ويقاوم البدانة وسمنة البطن ويقي من السرطان.



واستشهد "عميد معهد القلب السابق ببحث نشرته حديثًا نيو إنجلاند چورنال المجلة الطبية الإنجليزية الجديدة ،أهدي هذا البحث إلي المتطرفين الذين ينتقصون من فوائد الصيام الصحية.



وجاء البحث بعنوان تناول الطعام في مدة 6 ساعات والصيام لمدة 18 ساعة يساعدك على العيش لفترة أطول ،وأثبت من خلال عدد من الدراسات هذه الفوائد الصحية للصيام المتقطع التي أوضحها الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق.