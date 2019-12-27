AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جمال شعبان: 18 فائدة للصوم المتقطع أهمها الوقاية من السرطان

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:46 م
د يساعدك تناول الطعام
د يساعدك تناول الطعام في نافذة مدتها 6 ساعات والصيام لمدة 18
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كشف عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان عن فوائد الصوم المتقطع وأنه يقي من السرطان ويحمي القلب وله 18 فائدة صحية على الجسم ونصح بالحرص على إتباع الصوم.

وأكد "شعبان " أن الصوم في حدود ١٦ الى ١٨ساعة والإفطار من 6 إلى 8 ساعات له هذه فوائد عدة منها يحسن مقاومة الخلايا للأنسولين ، وتزيد من استجابتها فتحسن من السكر من النوع الثاني ،ويساعد في التحكم في ضغط الدم ويقاوم البدانة وسمنة البطن ويقي من السرطان.

واستشهد "عميد معهد القلب السابق ببحث نشرته حديثًا نيو إنجلاند چورنال المجلة الطبية الإنجليزية الجديدة ،أهدي هذا البحث إلي المتطرفين الذين ينتقصون من فوائد الصيام الصحية.

وجاء البحث بعنوان تناول الطعام في مدة 6 ساعات والصيام لمدة 18 ساعة يساعدك على العيش لفترة أطول ،وأثبت من خلال عدد من الدراسات هذه الفوائد الصحية للصيام المتقطع التي أوضحها الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: الصيام المتقطع يؤدى إلى حياة أفضل لمرضى القلب

جمال شعبان يكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول من 3 إلى 5 فنجانين قهوة يوميًا

لمرضى القلب والسكري.. فوائد غير متوقعة للصيام مرة كل شهر

دراسات الأسبوع : الصيام مرة شهريا يطيل العمر.. العمل لساعات طويلة يسبب أمراض القلب.. تلوث الهواء يضعف الذاكرة.. والعيش بقرب الحدائق يقي من الوفاة المبكرة

صحي جدًا للقلب... جمال شعبان : ماترميش جلد الفراخ

عميد معهد القلب السابق يحذر: المشروبات الغازية بها سم قاتل

ترشيحاتنا

إيناس النجار تتألق بفستان قصير يبرز حيوية أنوثتها

الكرواتي أنتي تشاتشيتش | كل ما تريد معرفته عن المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

هل يجب الاغتسال من الحيض قبل العلاقة الزوجية| علي جمعة يوضح |فيديو

حقيقة الزواج السري لـ هيفاء وهبي

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام لـ الزمالك

دمها يقوى القدرة الجنسية | معتقدات غريبة تهدد حياة الترسة البحرية بشمال سيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد