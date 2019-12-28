رمونى فى البحر | شيري عادل تكشف كواليس فيلم أمير البحار.. فيديو

قالت الفنانة شيرى عادل، إنها تعرضت لمواقف كوميدية كثيرة أثناء تصويرها لفيلم أمير البحار.
وأضافت شيرى عادل، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن من ضمن المواقف الكوميدية التى حدثت فى تصوير فيلم أمير البحار، رميها فى البحر.
وتابعت شيرى عادل، أن هناك مشهد لم يعرض فى الفيلم والذى كان من المفترض فيه أن الفنان محمد هنيدي يلقى بها فى البحر، ولكن المشهد لم يكن جيد.
أمير البحار فيلم كوميدي مصرى من إخراج وائل إحسان وتأليف يوسف معاطي ،صدر بتاريخ 26 نوفمبر2009 وهو من إنتاج الشركة العربية للأنتاج الفني والتوزيع "إسعاد يونس" بتكلفة 25 مليون جنيه.
وأضافت شيرى عادل، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن من ضمن المواقف الكوميدية التى حدثت فى تصوير فيلم أمير البحار، رميها فى البحر.
وتابعت شيرى عادل، أن هناك مشهد لم يعرض فى الفيلم والذى كان من المفترض فيه أن الفنان محمد هنيدي يلقى بها فى البحر، ولكن المشهد لم يكن جيد.
أمير البحار فيلم كوميدي مصرى من إخراج وائل إحسان وتأليف يوسف معاطي ،صدر بتاريخ 26 نوفمبر2009 وهو من إنتاج الشركة العربية للأنتاج الفني والتوزيع "إسعاد يونس" بتكلفة 25 مليون جنيه.