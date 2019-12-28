رمونى فى البحر | شيري عادل تكشف كواليس فيلم أمير البحار.. فيديو

8 أفلام تتنافس على الفوز بنصيب الأسد في موسم منتصف العام.. محمد عادل إمام يلجأ إلى لص بغداد لمواجهة فلوس تامر حسني.. رانيا يوسف تخوض السباق بـ دماغ شيطان