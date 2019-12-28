ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة تدخل ضابط شرطة من أجل إنقاذ حياة طفل رضيع كاد يختنق حتى الموت، وذلك بعد أن توجه والداه إلى قسم شرطة مدينة "بيرث" الأسترالية طلبًا للمساعدة.



وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، شوهد والدا الطفل وهما يركضان إلى داخل مركز الشرطة بحثًا عن أي شخص يمكنه إنقاذ حياة طفلهما، وقد كانت تبدو عليهما علامات الذعر.



ولحسن الحظ، فإنه لم تمض سوى بضع لحظات حتى سارع أحد الضباط المتواجدين بالمركز لتقديم المساعدة، وحمل الطفل وبدأ يجري له الإسعافات الأولية، وتمكن بالفعل من إنقاذه من الاختناق؛ وأعاد الشرطي بعد ذلك الطفل إلى والديه، اللذين كانا لا يصدقان ما حدث للتو.



وشوهد الشرطي في لقطة أخرى وهو يشرح لوالدي الطفل كيفية تمكنه من إنقاذ الرضيع، كي يكون في إمكانهما التصرف في حال واجها نفس الموقف في المستقبل.



وانتشر ذلك الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث حصد عددًا كبيرًا من المشاهدات، وأشاد العديد من الرواد بسرعة تصرف الشرطي وتدخله في الوقت المناسب تمامًا.





