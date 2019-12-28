AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة تدخل ضابط شرطة من أجل إنقاذ حياة طفل رضيع كاد يختنق حتى الموت، وذلك بعد أن توجه والداه إلى قسم شرطة مدينة "بيرث" الأسترالية طلبًا للمساعدة.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، شوهد والدا الطفل وهما يركضان إلى داخل مركز الشرطة بحثًا عن أي شخص يمكنه إنقاذ حياة طفلهما، وقد كانت تبدو عليهما علامات الذعر.

ولحسن الحظ، فإنه لم تمض سوى بضع لحظات حتى سارع أحد الضباط المتواجدين بالمركز لتقديم المساعدة، وحمل الطفل وبدأ يجري له الإسعافات الأولية، وتمكن بالفعل من إنقاذه من الاختناق؛ وأعاد الشرطي بعد ذلك الطفل إلى والديه، اللذين كانا لا يصدقان ما حدث للتو.

وشوهد الشرطي في لقطة أخرى وهو يشرح لوالدي الطفل كيفية تمكنه من إنقاذ الرضيع، كي يكون في إمكانهما التصرف في حال واجها نفس الموقف في المستقبل.

وانتشر ذلك الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث حصد عددًا كبيرًا من المشاهدات، وأشاد العديد من الرواد بسرعة تصرف الشرطي وتدخله في الوقت المناسب تمامًا.


ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث
ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث
ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث
ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهامة شابين تنقذ طفلة عمرها 9 أعوام من محاولة اختطاف.. شاهد ما حدث

أم تكتشف مفاجأة غريبة أثناء متابعة أطفالها عبر كاميرا مراقبة.. صور

بسبب الشيطان .. أب وأم يجلدان ابنهما الصغير حتى الموت | شاهد

الأم اكتشفت وفاتها بالصدفة.. قطة تنهي حياة طفلة في أوكرانيا

شاهد | تعرض زوجين لحادثي سير منفصلين في نفس المكان بفارق 10 دقائق

حدث فى إيرلندا .. نمر يهاجم طفلا بحديقة حيوان.. شاهد ما حدث

ترشيحاتنا

حامل واللا لأ| شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل .. فيديو

بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي قبل عودة الدوري

آيتن عامر مطلوبة على جوجل في السعودية | اِعرف السبب

احذروا أعراض الاكتئاب.. تظهر في سن أصغر من 7 سنوات

حقيقة الزواج السري لـ هيفاء وهبي

الجيش الليبي يعلن هروب حكومة الوفاق وقيادات المليشيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد