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أخبار البلد

صح ولا غلط.. أسعار الشرائح في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أعلى من القديمة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
لا نريد تغيير العداد التقليدى إلى عداد مسبوق الدفع لأن أسعاره أعلى، تلك التخوفات يرددها المواطنون عند مطالبتهم بتغيير العداد التقليدى تنفيذا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع أو وجود عطل فى عداده .

ويعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.

وصحح جهاز مرفق الكهرباء تلك المفاهيم ، مؤكدا أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
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