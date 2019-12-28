صح ولا غلط.. أسعار الشرائح في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أعلى من القديمة

لا نريد تغيير العداد التقليدى إلى عداد مسبوق الدفع لأن أسعاره أعلى، تلك التخوفات يرددها المواطنون عند مطالبتهم بتغيير العداد التقليدى تنفيذا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع أو وجود عطل فى عداده .





ويعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية.



