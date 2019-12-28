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فيديو جراف

فيديو جراف| قراءة فاتحة وارتداء دبل.. تفاصيل خطوبة هنادي مهنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:00 م
خطوبة هنادي مهنا
خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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فيديوجراف
أعلنت الفنانة الشابة هنادي مهنا خطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، التي اقتصرت على قراءة الفاتحة وارتداء الدبل فقط.

وشاركت الفنانة هنادي، جمهورها صور تجمعها بخطيبها الفنان أحمد خالد صالح عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وهو ما جعلها تشعل السوشيال ميديا، بعد إطلالتها الأنيقة والمحتشمة بخطوبتها، وهو ما تعتمد عليه فى أغلب إطلالاتها التي تتميز بالبساطة والرقى.

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