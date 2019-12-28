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سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
الأرصاد
الأرصاد
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد استقرارا وهدوءا في الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن السبب الرئيسي لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار هو سرعة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطقس استقرارا فى الحالة الجوية على معظم الأنحاء، حيث إنه من المنتظر أن تهدأ سرعة الرياح.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم السبت سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمة بالقاهرة 18 درجة مئوية .. 

وتابع أن نسبة الشبورة المائية ستزداد على الطرق خاصة مع وجود رطوبة على سطح الأرض وموجة الهواء القادمة من البحر المتوسط.
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