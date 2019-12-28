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رياضة

منتخب اليد يواجه صربيا وديا للمرة الثانية اليوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:13 م
منتخب اليد
منتخب اليد
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عمرو الحلوانى
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد الإسباني روبيرتو باروندو استئناف برنامجه التدريبي غدا بدون راحة رغم خوض رجال المنتخب الوطني مباراته الثانية اليوم أمام منتخب الصربي في المواجهة الثامنة على التوالي للمنتخب الوطني.

ويأتى ذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية بتونس الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

ويخوض منتخب مصر خلال معسكره الخارجي مباراته الودية الثانية علي التوالي أمام صربيا اليوم على أن يستمر في برنامجه التدريبي حتى الخميس المقبل.

ويسافر المنتخب إلى السويد بعد انتهاء المعسكر الأول للدخول في معسكر تدريبي آخر لمدة 8 أيام يواجه خلاله المنتخب السويدي وصيف بطل أوروبا مباراتان وديتان أيضا يومي 5 و7 من يناير المقبل.

ويعود المنتخب الى القاهرة لخوض المعسكر التدريبي الأخير حتى 14 من الشهر المقبل قبل أن يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا.
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