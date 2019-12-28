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بعد افتتاحه.. التضامن تكشف أعداد المشاركين بمعرض ديارنا.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:47 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى
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شيرين عادل
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى ، إن معرض ديارنا تم بمشاركة أكثر من جمعية أهلية ومنها جمعية " هيلب " أو مؤسسة ألوان والمسئولة عن الأنشطة الثقافية ..

وكشفت نيفين القباج ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، عن مشاركة 515 عارض بمعرض ديارنا بزيادة 115 عارض عن العام السابق ، لافتة إلى أن معرض ديارنا من المقرر أن يستمر 18 يومأ .

وأوضح الدكتور احمد عبد الله ، محافظ الفيوم ، أن العارضين من الفيوم يشاركون فى معرض ديارنا بالمنسوجات اليدوية ، والسجاد ، والعديد من الصناعات التى تشتهر بها محفظة الفيوم .

وطالبت الدكتورة بسنت فهمى ، عضو مجلس النواب ، بتنمية هذا النوع من المعارض وخاصة ديارنا والذى يتيح عرض المنتجات اليدوية خاصة وأن صغار المنتجين هم قاعدة الهرم الإقتصادى .

يذكر ان الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد افتتحت أول أمس الخميس ، معرض ديارنا يرافقها الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وغادة والي وكيل الأمين العام بالأمم المتحدة معرض ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة الذي يستمر حتى 15 يناير وذلك بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ويشارك في المعرض 400 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.
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