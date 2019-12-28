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محافظات

نائب وزير الإسكان: 9 مليارات و500 ألف جنيه لإنقاذ بحيرة قارون.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الأسكان و المرافق، أن وزارة الإسكان تسير على خطى سريعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ بحيرة قارون وإعادتها لطبيعتها حفاظا على الثروة السمكية والصيادين أثناء زيارته التاريخية الأربعاء الماضي لمحافظة الفيوم. 

وتم اعتماد مبلغ قدره 9 مليارات و 500 ألف جنيه لإقامة مشروعات صرف صحى على القرى الواقعة بمحاذاة بحيرة قارون وذلك لإقامة محطات لرفع وتنقية المياه الواردة للبحيرة و ذلك بغرض إعادتها للحياة مرة أخرى بعد تعرضها لعملية تلوث خلال السنوات الماضية ، وعودة مئات الصيادين الذين هجروها للعمل فى محافظات أخرى.

جاء ذلك خلال نائب وزير الإسكان لمحافظة الفيوم، اليوم بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء هشام دره رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه سيتم البدء فورا فى إعداد الرسومات ودراسة محاور الطرق والحصول على عينات من التربة عمل التصميمات الخاصة بالمشروع.

وأوضح أن هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، هى التى ستقوم بتنفيذ المشروع وطرحه للمقاولين فى أسرع وقت.

وقال إن المشروع كان مقررا إنجازه فى 3 سنوات ثم البدء فى عملية إقامة لمحطات، لكنه جرى الإسراع فى تنفيذ التصميمات بحيث لا تزيد عن 8 أشهر، ثم يتم طرح عملية إقامة محطات المعالجة وتنقية المياه فى عدد 25 محطة صرف صحي.

وعن مشكلة محطة مياه الشرب بطامية, قال نائب وزير الإسكان، إنه جرى إعادة تطوير المحطة لتضخ المياه بكامل طاقتها وهي 170 ألف متر مكعب فى اليوم بدلا من 65 ألف متر مكعب, حيث تم فض الاشتباكات بين المقاول وشركة التشغيل .

وأشار أنه لأول مرة يتم إحضار طلمبة مياه بطاقة 1200 لتر/ ثانية وذلك لرفع المياه من النيل مباشرة عبر جرزة و التي تغذي محطة مياه طامية، وهو ما سيقضي على مشكلة نقص المياه خلال فترة السدة الشتوية.

وقال إن حوالى 3200 قرية تعانى من مشكلات فى الصرف الصحى و هى القرى التى يطلق عليها مبلله, وأن هذه القرى تحتاج 26 مليار جنية, وأن بدأ تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى التى بدأ فيها العمل و توقف خلال فترة ثورة يناير.

وأشار إلى أن وزارة الأسكان قطعة شوطا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية فى تنفيذ مشروات الصرف الصحى فى كثير من القرى.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه تم إدراج مركز يوسف الصديق ضمن خطة الصرف الصحى القادمة والتي يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي، أما مشاكل باقى قرى المحافظة فهي ليست بالعويصة، خاصة أنه لم يتبقَ على نهو أغلب مشروعات الصرف الصحى بالقرى سوى 40% من إجمالي التنفيذ وهى نسبة قليلة و يسهل التغلب عليها.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن المحافظة بدأت في جني ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظة الأربعاء الماضي لافتتاح أكبر لتربية الماشية على مستوى الشرق الأوسط و الذى أكد ضرورة إعادة بحيرة قارون للحياة.

نائب وزير الإسكان: 9 مليارات و500 ألف جنيه لإنقاذ بحيرة قارون.. فيديو
نائب وزير الإسكان: 9 مليارات و500 ألف جنيه لإنقاذ بحيرة قارون.. فيديو
نائب وزير الإسكان: 9 مليارات و500 ألف جنيه لإنقاذ بحيرة قارون.. فيديو
نائب وزير الإسكان: 9 مليارات و500 ألف جنيه لإنقاذ بحيرة قارون.. فيديو
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