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محافظات

محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظة أسوان أثناء جولته الميدانية بمركز ومدينة كوم أمبو مهلة شهر لمسئولى مصنع سكر كوم أمبو وإنذار بالغلق بواسطة الإدارة العامة للبيئة من أجل توفيق أوضاعه بيئيًا من خلال تركيب الفلاتر الخاصة بالمداخن التي يتطاير منها أدخنة الهفت حفاظًا على صحة وسلامة سكان المدينة ، مع تشكيل لجنة لدراسة وضع منظومة محكمة لدخول وخروج الجرارات وقطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول القصب إلى المصنع .

وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المركزى بكوم أمبو قرر عطية إحالة المسئول عن قسم الأشعة إلى التحقيق بعد اكتشافه سوء الحالة الفنية والنظافة لجهاز الأشعة المقطعية .

كما أمر بخصم المستحقات المالية لهذا الشهر للشركة المسئولة عن النظافة داخل المستشفى ، بالإضافة ضرورة إيجاد منظومة متكاملة أثناء تلقى المترددين والمرضى داخل المستشفى للخدمة العلاجية بواسطة خاصية النداء الآلى خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة والتحاليل وخاصة أن المستشفى تخدم نحو 450 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والمناطق المجاورة لها، ويأتى ذلك لحين البدء فى إجراء أعمال التطوير لها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تم إسناد أعمال التطوير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية تصل لنحو 408,5 مليون جنيه ، وجارى الإخلاء الجزئى للمستشفى لتسليمها للشركة الوطنية للمقاولات قبل 15 يناير القادم حيث أن المدة المقررة للتنفيذ 12 شهرًا .

وقد حرص المحافظ خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة كوم أمبو على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والاستجابة الفورية للملحة منها حيث وجه رئيس المدينة إلى عرض طلب إحدى السيدات الخاص بتشغيل شقيقها والذى يعتبر العائل الوحيد للأسرة حتى يتسنى دراسته والعمل على توفير فرصة عمل له .

كما أمر بضبط سيارة كسح للصرف الصحى أثناء قيامها بإلقاء مياه الصرف الصحى على جانب الطريق وتم حجزها وعرض السائق على النيابة لعدم وجود رخصة قيادة أو سيارة معه ، كما تم أيضًا ضبط عدد 2 عربة توك توك تسير عكس الإتجاه مع حجزهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور
محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور
محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور
محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور
محافظ أسوان:مهلة شهر لمسئولى مصنع كوم إمبو لتوفيق أوضاعه بيئيًا.. فيديو وصور
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