شاهد.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقتها الخاصة

نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها مع زوجها الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين تهنئه بعيد ميلاده.
وعلقت الفنانة، روجينا على الفيديو قائلة: "كل سنة وانت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة ابو بناتى سندى.. ربنا يحفظك لى ولبناتك ❤️❤️❤️".
ونال الفيديو إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
انسان محترم وانتي ورده مال الله فديتكم 😍
كل سنه وانت طيب ياطيب
الله يحفظكم ويخليكم البعضكم
ربنا يحفظهولك ولبناتك ويحفظك ليه ويديم المحبه والموده مابينكم
يذكر أن روجينا تستعد لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى يتم عرضه فى رمضان 2020.
المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن
وعلقت الفنانة، روجينا على الفيديو قائلة: "كل سنة وانت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة ابو بناتى سندى.. ربنا يحفظك لى ولبناتك ❤️❤️❤️".
ونال الفيديو إعجاب الكثير من جمهورها وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
انسان محترم وانتي ورده مال الله فديتكم 😍
كل سنه وانت طيب ياطيب
الله يحفظكم ويخليكم البعضكم
ربنا يحفظهولك ولبناتك ويحفظك ليه ويديم المحبه والموده مابينكم
يذكر أن روجينا تستعد لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى يتم عرضه فى رمضان 2020.
المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن
ماراثون الدراما برمضان العام الجاري.