إيفانكا ترامب تفجر مفاجأة عن عملها في البيت الأبيض في 2020

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت إيفانكا ترامب الابنة الأمريكية ومستشارة الرئيس الأمريكي عن احتمالية أن تستقيل من منصبها في البيت الأبيض، وذلك في حالة انتخاب والدها دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية في 2020.



وأعلنت إيفانكا – 38 عاما- عن هذه المفاجأة خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، تم تسجيلها في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي.



وعندما سألتها المذيعة مارجريت برينان عن مستقبلها فيما بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 2020، ردت إيفانكا في تردد بأن من يقود قراراتها دائما وأبدا أطفالها وسعادتهم، وأنهم سيعتبرون دائما أولويتها.



وتابعت: "قرارات مرنة كفاية لضمان أن احتياجات أطفالي تكون هي الأولوية، وهو من يقودنا إجابتي على هذا السؤال".



ولدى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، مبعوث ترامب لشئون السلام في الشرق الأوسط، ثلاثة أطفال هم أربيلا ( 8 سنوات)، وجوزيف (6 سنوات)، وثيودور (ثلاث سنوات).



وانتقلت الأسرة للحياة من مدينة نيويورك إلى العاصمة واشنطن في 2017، حيث يتمكن الزوجان من أداء مهامهما في البيت الأبيض.



وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الزوجين اللذين يتمتعان بوجهات نظر ليبرالية قد اصطدما بالأعضاء المحافظين داخل الإدارة الأمريكية.



ورفضت إيفانكا الإفصاح عن هذه الخلافات خلال المقابلة، وتحدثت بدلا من ذلك عن خبرتها خلال السنوات الثلاث الماضية داخل البيت الأبيض.



وأوضحت أن عملها كان بمثابة التواصل مع "الرجال والنساء المنسيين اللذين قابلتهم خلال العامين الماضيين خلال الحملات الانتخابية في كل أنحاء الولايات المتحدة، حيث سافرت إلى كل الولايات، من أجل توفير سبل إلى الفرص".



وبسؤالها عن عزل والدها بسبب فضيحة أوكرانيا، قالت إيفانكا إن 50% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا يجب عزل ترامب.