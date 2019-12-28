أبطال أفريقيا.. صن داونز يسقط اتحاد الجزائر 1-0 ويعزز موقعه في الصدارة

فاز صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا .





وسجل هدف صن داونز الجنوب إفريقي اللاعب كيكانا، في الدقيقة 59 من المباراة، ليفشل الفريق الجزائري في حصد أول انتصاراته في البطولة.





ورفع صن دوانز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المجموعة .



