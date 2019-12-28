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رياضة

أبطال أفريقيا.. صن داونز يسقط اتحاد الجزائر 1-0 ويعزز موقعه في الصدارة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:33 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا .

وسجل هدف صن داونز الجنوب إفريقي اللاعب كيكانا، في الدقيقة 59 من المباراة، ليفشل الفريق الجزائري في حصد أول انتصاراته في البطولة.

ورفع صن دوانز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المجموعة .

جدير بالذكر أن المجموعة تضم أيضًا فريقي الوداد البيضاوي المغربي و بترو أتليتكو الأنجولي.
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