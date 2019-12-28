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تعليم

لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:05 م
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســــمين بدوي
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نموذجا استرشاديا لتدريب طلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2019/2020 ، على امتحان مادة الفيزياء.

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب أبنائها طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019/2020

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نماذج استرشادية في كافة المواد من خلال الرابط التالي :
http://elearning.moe.gov.eg/

ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.‏
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء
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