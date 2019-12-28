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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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برلمان

أول تحرك برلماني في مصرع 23 شخصا بحادث طريق بورسعيد - دمياط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:26 م
صور من الحادث
صور من الحادث
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حسن رضوان
طالبت شادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة الكشف المفاجئ على جميع السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتجنب وقوع حوادث بشعة.

وقالت" خضير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قانون العقوبات وضع عقوبات صارمة على كل سائق مهمل قام بقطع الطريق بسبب السرعة الجنونية أو بسبب تعاطيه للمواد المخدرة ومنها عقوبة الـ 7 سنوات بالاضافة لعقوبة سحب الرخصة نهائيًا في حالة الرجوع للمخدرات بعد اعادة الكشف عليه.

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وجاء ذلك بعد أن شهد طريق بورسعيد دمياط السريع، حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل بأتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتها لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات بورسعيد وتبين مصرع 23 أغلبهم فتيات وإصابة آخرين كما تم نقل أشلاء العديد من الضحايا نتيجة شدة الارتطام.

وكانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم كبير على طريق بورسعيد – دمياط بين عدد كبير من السيارات تبين تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة ميكروباص انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات وتعطلت الحركة المرورية على طريق بورسعيد دمياط بسبب الحادث.
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