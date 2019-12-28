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محمد صبحي: التجربة التونسية فى حل مشكلة الزيادة السكانية تناسبنا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:45 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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حمزة شعيب
تحدث الفنان محمد صبحى، عن مشكلة الزيادة السكانية، قائلا:" تشغلنى منذ سنوات طويلة، ومن تجربتى بالعشوائيات الإنجاب من ٦ إلى ١٣ طفلا، والأغلبية العظمى من الشعب المصرى ينجب ٤ أطفال، ومهما صنعنا من إنجازات يدفع ثمنها المواطن، كثرة الإنجاب ظلم اجتماعى".

وأضاف "صبحى"، خلال تصريحات تلفزيونية: "التجربة التونسية فى حل المشكلة السكانية كان أساسها الترغيب وليس الترهيب، الطفل الأول تعطيه الدولة ٦٠ دينارا، والثانى تعطيه ٣٠ دينارا، والثالث يصبح الأب ملزما برد الـ ٩٠ دينارا، فالزيادة السكانية تلتهم الإنجازات ومواردنا الطبيعية، كل زاد عدد السكان وقل الإنتاج تصبح نقمة، ولو زاد عدد السكان وزاد الانتاج تصبح نعمة.

وتابع صبحى:" الدولة بتدفع كتير جدا على كل المستويات بسبب الزيادة السكانية".

وأشار إلى أن الترغيب سيجعل الشخص يحاسب وسيجد نفسه يأخذ دعم مادي لهذا الطفل، والزيادات المرعبة التي تكلف الدولة من غير ما نشعر والضرائب التي يدفعها المقتدرين، وتغضب عندما تذهب لشخص عاطل ومريض وزوجته مريضة ولكنه يخلف عدد كبير من الأطفال.
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