الكونفدرالية .. موعد مباراة المصري وبيراميدز والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز في مواجهة مصرية إفريقية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتصدر بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف ، متساويا مع المصري برصيد 6 نقاط ، ويليهما إينوجو رينجرز ، وإف سي نواذيبو بدون نقاط.



وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الأحد ، على ستاد الإسكندرية ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، تعليق أحمد عبده.



وتضم قائمة المصري 22 لاعبًا وهم :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الدفاع : إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، محمود حمد.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل “ميسي” ، عبد الناصر دي ماريا ، مفتاح طقطق ، محمد جابر.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.



فيما تضم قائمة بيراميدز 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان- أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون- عبد الله بكري - رجب بكار- محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس - جون أنطوي