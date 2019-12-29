الطيران العراقي يقتل 6 عناصر من داعش بـ الموصل

قتل طيران الجيش العراقي 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي السبت، أثناء محاولتهم الهجوم على مقر للحشد الشعبي جنوب الموصل.



وقال الحشد الشعبي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "طيران الجيش العراقي قصف اليوم مجموعة من عناصر تنظيم داعش كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 عناصر منهم".



وكان الحشد الشعبي أعلن - في وقت سابق اليوم - عن تصديه لهجوم شنه تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.