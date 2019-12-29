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أخبار العالم

الطيران العراقي يقتل 6 عناصر من داعش بـ الموصل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قتل طيران الجيش العراقي 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي السبت، أثناء محاولتهم الهجوم على مقر للحشد الشعبي جنوب الموصل.

وقال الحشد الشعبي العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "طيران الجيش العراقي قصف اليوم مجموعة من عناصر تنظيم داعش كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 عناصر منهم".

وكان الحشد الشعبي أعلن - في وقت سابق اليوم - عن تصديه لهجوم شنه تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.
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