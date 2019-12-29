باحثة: توت عنخ أمون مصدر مهم للجذب السياحي في مصر

قالت الدكتورة فاطمة عبد الرسول، باحثة في الآثار المصرية القديمة، إن الملك توت عنخ آمون سيبقى من أعلام الحضارة المصرية على مر تاريخها، ومصدراَ هاما لجذب السياحة.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفالية التي أقيمت في المتحف المصرى الكبير لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام 7.260 كوب قهوة.



وتابعت: بدون شك إحتفالية موسوعة جينس العالمية وتحقيق الرقم القياسي سيساهم في تنشيط السياحة وتسويق ورواج سياحي بشكل غير مباشر للمتحف، هذا الصرح العملاق المنتظر افتتاحه آخر 2020.



وأضافت: تولى الملك المصري توت عنخ آمون الحكم طفلاَ صغيراَ وهو لا يتجاوز الحادية عشر من عمره، واستمر حكمه 9 سنوات، وتوفى في سن العشرين وظل سبب وفاته لغزا محيرا للعلماء,وتم دفنه في وادي الملوك".



وعثر بداخل مقبرة توت عنخ أمون على مجموعة من الكنوز الأثرية في حالتها الجيدة والرائعة والكاملة، ويبلغ عددها 5000 قطعة أثرية، وأهمها القناع الذهبي الخاص به وهو واحد من أشهر الأعمال الفنية في العالم.



وأردفت: "سوف تعرض المجموعة بالكامل بقاعة مخصصة للملك بالمتحف المصري الكبير".