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رياضة

ميلان يرغب في التعاقد مع ماتيتش وكلير

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أتمت إدارة ميلان تعاقدها الرسمي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في صفقة انتقال حر، لتتجه إلى التوقيع مع ثنائي جديد خلال شهر يناير القادم.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، السبت، عن رغبة النادي اللومباردي في ضم نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، حتى يلعب بجوار الجزائري إسماعيل بن ناصر في الوسط.

كذلك يريد ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، التعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، لحاجته إلى أسماء جديدة بالخط الخلفي في مباريات الكالتشيو.

في المقابل، تصر إدارة البارسا على وضع بند إعادة شراء اللاعب الشاب، في حال تألقه مع الميلان في المواسم القادمة، وهو ما يرفضه الطليان حتى الآن.
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