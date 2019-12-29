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أخبار العالم

إيفانكا ترامب تعلن اقتراب رحيلها عن البيت الأبيض والاستقالة من منصبها.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، عن خططها للرحيل عن البيت الأبيض.

وقالت إيفانكا في مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على قناة "سي بي إس" في معرض إجابتها عن سؤال بشأن خططها للبقاء ضمن إدارة ترامب في حال أعيد انتخابه في انتخابات 2020، إن الأولوية لديها، أطفالها.

وأضافت: "قراراتي ستكون دائما مرنة بما فيه الكفاية مادمت متأكدة من أن احتياجاتهم يتم النظر فيها أول وقبل كل شئ. لذا فهم سيحيبون حقا عن هذا السؤال بدلا عني".

وتابعت: عملي في البيت الأبيض يتعلق بالتأثير، وبالقدرة على إنجاز أشياء من أجل الرجال والنساء المهمشين والمنسيين الذين قابلتهم على مدار عامين ونصف، حيث سافرت إلى كل الولايات الأمريكية تقريبا، وتوفير سبل لخلق الفرص.

واستطردت أن الكثير تم إنجازه، لكنه ليس كافيا بعد.

وعن رغبتها في خوض الانتخابات الرئاسية، قالت إن السياسة أقل إثارة للاهتمام بالنسبة لها.

يأتي حديث إيفانكا عن احتمالية مغادرتها البيت الأبيض بعد تقارير أفادت بتوتر العلاقات بينها وبين زوجة أبيها، ميلانيا بسبب تطفلها على مهام السيدة الأولى والقيام بأدوارها.
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