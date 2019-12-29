كل سنة وانتى فى حياتى.. عمر طلعت زكريا يحتفل بعيد زواجه

هنأ عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام زوجته بنشر صورة تجمعهما فى احتفاله بعيد زواجهما.



وعلق عمر طلعت زكريا على الصورة: "وعلى سبيل السعادة النهاردة عيد جوازى❤كل سنة وانتى فى حياتى عشرة 8 سنين ضهر وسند".



وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونشر ابنه عمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد نشره صورة مع والده الراحل طلعت زكريا موجها له رسالة مؤثرة.



وعلق عمر قائلا :" وغريبة الدنيا وهيا من غيرك بس أنا عارف إن هوا ده الخير، وجديدة يا صاحبي الدنيا من غيرك أنا عارف أنك في مكان أحلى بكتير، وياما هربنا وبعربيتك سافرنا وياما في كلام الكورة اتخانقنا دلوقتي أنا مجروح يا خسارتك ملحقتش اقولك أني قدرتك".