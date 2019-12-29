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أخبار العالم

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بوقوع حادث طعن جماعي في كنيس "معبد" يهودي بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال مجلس الشؤون العامة اليهودي الأرثوذكسي إن 5 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفيات محلية مصابين بجروح طعن. وقال المجلس إن الطعن المذكور حدث في منزل حاخام حسيديك.

ولم تذكر السلطات، بعد أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم.

ويأتي الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في أعقاب 6 جرائم كراهية عبر مدينة نيويورك في الأسابيع الأخيرة.

وعلق مكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك NYPD على الحادث بأنه يراقب عن كثب "تقارير عن طعن في مونسي.
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