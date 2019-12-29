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أخبار العالم

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مسئولون إن متسللا بسكين اقتحم منزل حاخام حاسيدي بالقرب من كنيس في إحدى ضواحي نيويورك، حيث طعن وأصاب 5 أشخاص.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يقع منزل الحاخام ، حاييم روتينبرج ، في مونسي ، نيويورك ، وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من اليهود الحريديم المتشددين.

وقع الهجوم خلال حفل بمناسبة عيد حانوكا في حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت واشنطن، عندما دخل رجل المنزل وطعن الأشخاص الخمسة قبل أن يفروا، على حد قول المسؤولين.

وأعلن مسؤولو الشرطة حوالي منتصف الليل بتوقيت واشنطن، أنه تم القبض على الجاني، وأضافوا أن المشتبه به فر من مكان الحادث، لكنه محتجز الآن. فيما لم تعلن الشرطة عن هويته.

وقال المشرف على بلدة رامابو، التي تضم مونسي: "من الواضح أن المنطقة لها تاريخ طويل من الهجمات العنيف على المجتمع اليهودي الأرثوذكسي.. هذا شئ كابوسي للغاية أن يحدث في بلدتنا".

وأضاف يوسي جيستيتنر، أحد مؤسسي مجلس الشؤون العامة اليهودية الأرثوذكسية لمنطقة هدسون فالي، إن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في الهجوم ، وأن اثنين أصيبوا بجروح خطيرة. وكان من بين الضحايا ابن الحاخام.

وأضاف أن عشرات الأشخاص كانوا في المنزل.
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