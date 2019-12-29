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أخبار العالم

إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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أ ش أ
وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، من مغبة التدخل العسكري في ليبيا، مؤكدا رفض بلاده لأي عمل عسكري تقوم به (أنقرة) ضد ليبيا .

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - عبر موقعها الإلكتروني - عن رئيس الوزراء الإيطالي قوله اليوم / الأحد / إن التدخل العسكري لن يساعد في حسم الأمور على الأرض، بل سيدفع بالأزمة الليبية نحو مزيد من التصعيد - وذلك في إشارة إلى التصريحات التركية المتواترة بشأن احتمال إرسال قوات ومرتزقة إلى ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
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